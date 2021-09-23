banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

İşitme Engelliler Milli Takımı’nın kampı Riva’da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı, 2022 yılında Brezilya’da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 23.09.2021, 11:59
İşitme Engelliler Milli Takımı’nın kampı Riva’da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı, 2022 yılında Brezilya’da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya’da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları hazırlıklarına Riva’da devam ediyor.

25 Eylül’de saat 16.00’da Riva’da olimpiyat elemeleri grubunda Fransa ile karşı karşıya gelecek Millilerin maçı TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.

TFF Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Fransa maçıyla ilgili olarak, "Son olimpiyat şampiyonu olan Millilerimiz Çekya’nın başkenti Prag’da oynanan maçta Çekyayı 6-0 mağlup etti. Artık son aşamaya gelindi, Riva’nın uğuruna inanıyoruz, kendilerine bu maçta da inancımız tam. Olimpiyatlara direkt katılmak istiyoruz" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0