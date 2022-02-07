Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük’te başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük’te başladı. Soğuksu Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, İstanbul, Muğla, Kocaeli ve İzmir’den 5 takım yer alıyor. İşitme engelli sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de şampiyonayı takip ediyor.

İlk gün müsabakalarının sonuçları şu şekilde:

Gölcük İşitme Engelliler: 3 - İstanbul Sessizler Kulübü: 0

Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler: 3 - Muğla Ortaca İşitme Engelliler: 0