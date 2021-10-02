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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Spor 02.10.2021, 20:48
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

İtalya’nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı namağlup şampiyon oldu. Milliler finalde ev sahibi İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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