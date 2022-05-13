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İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı’ndan tarihi başarı
Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Spor 13.05.2022, 23:28
Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Kadın Voleybol Milli Takımı tarih yazdı. Final maçında ay-yıldızlılar, İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen milliler, İtalya’yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.