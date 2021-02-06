İrfan Can tribünde

Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisini tribünden takip ediyor.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle derbi kadrosunda bulunmayan Kahveci, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin ile beraber izliyor.