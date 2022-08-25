İrfan Can Kahveci yıldızlaştı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Austria Wien mücadelesinde yaptığı 2 gol, 1 asistlik katkıyla yıldızlaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Austria Wien’i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ön plana çıkan isim oldu. Sakatlığı sonrasında formasına kavuşan milli futbolcu müsabakanın 12. dakikasında İsmail Yüksek’in attığı golde asist yaparken, 44 ve 70. dakikalarda attığı gollerle de takımının aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. 77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler’e bırakan Kahveci’yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.