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İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

24 Marta Çarşamba günü Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe forması giyen iki yıldız ismin kamp tesislerinden ayrıldığı açıklandı.

Spor 23.03.2021, 23:04
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İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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