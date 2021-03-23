İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.