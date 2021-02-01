İrfan Can Kahveci, resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’den transfer ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Kahveci’nin transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Euro+KDV ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Euro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.

Futbolcu’nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro’yu aşan tutarın %20 + KDV’si, Medipol Başakşehir FK’e ödenecektir."