İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Dev derbide oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci, yaptığı faulden sonra kırmızı kart ile maçtan ihraç edilmişti. Milli oyuncu, yaptığı müdahaleden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.