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İrfan Can Kahveci'nin maçta yaptığı o hareketin cezası belli oldu
İrfan Can Kahveci, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı
Spor 03.12.2021, 11:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.
Kaynak: Habertürk