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İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.
Spor 26.12.2021, 20:23 26.12.2021, 20:47
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.
Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’a bıraktı.