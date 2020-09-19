İrfan Can Kahveci Galatasaray’ı seviyor.
Başakşehir’in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a karşı olan performansı dikkat çekiyor. İrfan Can, turuncu lacivertlilerin ligde sarı kırmızılılara karşı attığı son 4 golün 3’üne doğrudan katkı kaptı. .
Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonuna deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olarak start veren turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısına üç puan için çıkacak. Kadrosunun büyük bölümünü koruyan Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Chadli ve Mbombo gibi yıldız isimleri de renklerine bağlayarak adeta gücüne güç kattı.
Ancak Okan Buruk'un takımında özellikle Galatasaray maçlarında ön plana çıkan isim ise İrfan Can Kahveci.
SON 4 GOLÜN 3'ÜNE KATKI
Turuncu-lacivertli ekibin 25 yaşındaki oyuncusu, takımının Galatasaray'a karşı attığı son 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. İrfan, Aslan'a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Türk Telekom Stadyumu'nda M. Başakşehir'in, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen'in attığı golün asistini yapmıştı.
İrfan Can, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında turuncu-lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic'e gol pasını vermişti.
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