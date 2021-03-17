İrfan Can Kahveci evlendi!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta bir törenle Gözde Doyran ile evlendi.



İstanbul'da bir otelde yapılan nikah töreninde İrfan Can' ın eski kulübü Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da vardı.

Çiftin şahitleri Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ve iş insanı Ethem Sancak oldu.



Yapılan nikah törenine aynı zamanda Fenerbahçe Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, Erol Bulut, teknik heyet ve futbolcular da katıldı