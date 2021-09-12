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İrfan Can 14 dakika sahada kaldı!

Fenerbahçe’de sakatlara İrfan Can da eklendi. Sivasspor karşısında 59. dakikada oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlanarak 73. dakikada yerini Max Meyer’e bıraktı.

Spor 12.09.2021, 19:06
İrfan Can 14 dakika sahada kaldı!

Fenerbahçe’de sakatlara İrfan Can da eklendi. Sivasspor karşısında 59. dakikada oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlanarak 73. dakikada yerini Max Meyer’e bıraktı.


Fenerbahçe’de sakatlar can sıkıyor. Sosa, Ferdi, Nazım ve Serdar Dursun’un sakatlıklarına Tisserand ve İrfan Can da eklendi. Sivasspor karşısında mücadelenin 22. dakikasında Tisserand kenara gelerek yerini Szalai’ye bırakırken, İrfan Can Kahveci de yalnızca 14 dakika sahada kalabildi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında 73. dakikada kenara gelerek yerini Max Meyer’e bıraktı. Tisserand ve İrfan Can Kahveci’nin son durumlarıyla ilgili olarak, yapılacak tetkiklerin ardından sarı-lacivertli kulübün açıklama yapması bekleniyor.

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