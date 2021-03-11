İrfan Buz’u havaalanında taraftarlar karşıladı

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktörlüğe getirilen İrfan Buz, Malatya’ya gelişinde havaalanında taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim İrfan Buz’u getirdi. İstanbul’da Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile sezon sonuna kadar teknik direktörlük sözleşmesi imzalayan Buz, daha sonra Malatya’ya geldi.

Yeni Malatyaspor’u 2016-2017 sezonunda Süper Lig’e çıkaran tecrübeli teknik adamı havalimanında taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Burada konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender Kaya, "Hocamızın gelişi Malatya’ya yeni bir heyecan kattı. Hocamız memleketi tanıyan bilen biridir. Malatya kamuoyunu temsilen onun hırsı ve azmine olan güvenini belirtmek için buradayız. Takımımızın haftayı bay geçecek olması hocamızın mantalitesini takıma monte etmesi için bir avantaj olarak görünse de işi zor. Bizler taraftar olarak takımımızın ve hocamızın her zaman yanındayız" dedi.

Başarı dileklerinin ardından 54 yaşındaki İrfan Buz’a taraftar atkısı da hediye edildi.