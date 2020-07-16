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İrfan Buz’a 1 maç ceza
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK), BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İRFAN BUZ'A 1 MAÇ CEZA VERDİ.
Spor 16.07.2020, 19:57
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz’a 1 maç ceza verdi.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında oynana Ekol Göz Menemenspor maçında sahanın içine girip hakeme yoğun itirazda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz’un cezası belli oldu. PFDK, tecrübeli hocaya 1 maç ceza verdi. Buna göre Buz, cumartesi günü oynanacak Hatayspor-Bursaspor karşılaşmasında soyunma odası ve yedek kulübesine giremeyecek. 53 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Öte yandan Bursasporlu futbolculardan Selçuk Şahin ve Serdar Özkan ile antrenör Tane Alpak, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 TL para cezası aldı.
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