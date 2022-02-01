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İrfan Buz: “Sumudica yaptıklarıyla ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor”

Yeni Malatyaspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra yerine getirilen Marius Sumudica hakkında konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, “Yetersiz bir teknik adam. Söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor. Sürekli ‘ben hata yaptım’ diyor. Niye geliyorsun o zaman ülkemize? Amatör müsün sen” dedi.

Spor 01.02.2022, 10:01
İrfan Buz: “Sumudica yaptıklarıyla ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor”

Yeni Malatyaspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra yerine getirilen Marius Sumudica hakkında konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, “Yetersiz bir teknik adam. Söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor. Sürekli ‘ben hata yaptım’ diyor. Niye geliyorsun o zaman ülkemize? Amatör müsün sen” dedi.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna Yeni Malatyaspor’da başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından takımıyla yolları ayrılan Teknik Direktör İrfan Buz, kendisinden sonra Malatya temsilcisinin teknik patronu olan Sumudica’dan, Galatasaray’da sona eren Fatih Terim dönemine ve milli takıma kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, Torrent’in altında mı olacaktı”

Galatasaray’ın ligde içinde bulunduğu kötü durumun sebeplerini anlatarak sözlerine başlayan İrfan Buz, “Baktığınızda 23. hafta oynanmış ve kaç puan fark var arada. Bu bilmiyorum son yıllarda ne zaman oldu. Trabzonspor’un bu kadar önde gitmesi şunu gösteriyor; doğru bir kadro yapılanmasıyla birlikte istikrar yakalandı. Galatasaray’ın zirveyle arasında 27 puan var. Özellikle Fatih hoca ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum; ben Yeni Malatyaspor’da görev alırken ligde kaldıktan sonra oynanan son müsabakayı Galatasaray ile oynadık, Beşiktaş da Göztepe’deydi. Eğer Galatasaray 2 gol fazla atmış olsaydı Malatya’ya şampiyon olacaklardı. Bunu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş arayı açmıştı, yakalayıp gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdılar. Şimdi bir yapılanmaya girildi, belli bir plan düzeninde gidildi. En azından Fatih Terim hocayla sezon sonuna kadar devam edilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonra Torrent gibi yabancı bir hocayı getiriyorsunuz. Bana göre futbolcularda, yönetimde enerjinin böyle düşük olduğu bir yerde camiayı çok daha iyi tanıyan, o anki durumda enerji yükseltebilen, camianın içinden bir teknik adamın seçilmesi daha doğru olurdu. Örnek vereyim; Okan Buruk, Bülent Korkmaz gibi isimler. Çünkü burada 3 kupayı alan Hamza Hamzaoğlu gibi bir örnek vardı. Yabancı bir teknik adam geliyor ve 3’te 0 yaptı. Enerjiniz gittikçe daha da düşüyor. Demek ki burada seçen merciler doğru bir tercih kullanmadı. Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, Torrent’in altında mı olacaktı? Torrent’de neyin ekstrası var” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde daha sportif direktör kavramı oturmadı”

Türkiye’de sportif direktörlüğün doğru şekilde yürütülmediğine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Teknik adamı getiriyorsunuz, arkasından sportif direktörü getiriyorsunuz. Sportif direktör sizin bütün planlamanızı yapacaksa karar verilen zamanda onun da orada olması gerekiyor. Avrupa’da teknik adamı sportif direktör seçer. Burada yapılanmada bir sıkıntı var. Bunu sezon başında yapacaksınız. Bizim ülkemizde daha sportif direktör kavramı oturmadı. Fenerbahçe’ye Comolli gelmişti. ‘Biz 100 tane futbolcuyla görüştük’ demişti. 100 tane futbolcu içerisinden bunları seçtiysen o zaman karnen ortada. Ben karşı değilim doğru bir sportif direktöre. Sadece doğru zamanda doğru isimler gerekli” şeklinde konuştu.

“Sumudica yetersiz bir teknik adam”

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’da kendisinden sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen çalıştırıcı Sumudica hakkında ise şu cümlelere yer verdi:

“Türkiye’ye kaliteli yabancı teknik adamlar gelsin. Mesela Adana Demirspor’da Montella’nın belirli bir kariyer düzeyi var. Ama bizden sonra Yeni Malatyaspor’da göreve gelen Sumudica’ya bakıyorsun, yetersiz bir teknik adam. Kaldı ki söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor. Biz 8 müsabakada 6 puan almışız, Giresunspor 8 maçta Hakan Keleş ile 5 puan aldı. Giresunspor’u tebrik ediyorum, Hakan Keleş ile devam ettiler ve sonuçlarını da alıyorlar. Sumudica bizim ülkemize geliyor, 13 mücadele oynandı, sürekli ‘ben hata yaptım’ diyor. Niye geliyorsun o zaman ülkemize? Amatör müsün sen? Buraya bazı şeyleri düzeltmek için geliyorsun.”

“Genç teknik direktörlerin bazı süreçlerden geçmesi lazım”

Süper Lig’de genç teknik adam jenerasyonunun başladığını belirten 54 yaşındaki Buz, bunu yaparken belli kriterlerin göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti. İrfan Buz, “Nagelsmann 34 yaşında, Bayern Münih’in teknik direktörü. Bu adam 20 yaşında antrenörlüğe başladı. Bu işi 13-14 seneden beri yapıyor. Genç teknik adamlar olacak ama onların da bir yol kat etmesi gerekiyor. Bir teknik adam futbolcuların önüne çıkacak fakat bu konuda eğitim almamışsın, bu konuda hiç bilgin, deneyimi yok. Tabii ki dinamik, genç teknik direktörler gelecek ama onların da belli bir süreçten geçmesi şart. O zaman Pro-Lisans’a hiç gerek yok. Biz Pro-Lisansları neden yapalım ki böyleyse. Bu şekilde olmamalı. Örnek vereyim; Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, daha önce Borussia Mönchengladbach’da ve Salzburg’un A takım ile U16, U18, U19 takımlarında çalıştı. Ben bunları gerçekleri dile getirmek için söylüyorum” diye konuştu.

“Kuntz heyecanlı, her şeyini vermek isteyen bir futbol adamı”

A Milli Futbol Takımı’yla ilgili görüşlerini de aktaran Teknik Direktör İrfan Buz, Stefan Kuntz’un, ay-yıldızlıların başına geçmesine Almanların şaşırmadığını söyledi. Buz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çünkü Almanya U21 takımında başarılı bir dönem geçirdi. Türkiye’de ise bizi biraz şaşırttı. Kariyer açısından daha farklı bir teknik adam bekleniyordu. Ancak olaylara pozitif bakmak istiyorum. Kuntz, adapte olmak isteyen, Türkçe öğrenmeye, iletişimi kurmaya çalışan heyecanlı, her şeyini vermek isteyen bir futbol adamı. Kuntz’un gerçekten başarılı olmasını istiyorum. Bizim milli takımımız çok önemli oyunculara sahip. Beş önemli ligde oynayan oyuncularımız var. Havuzumuzda da genç, dinamik bir milli takıma sahibiz.”

“Adem Büyük ve Muhammet Demir kadroda olmalıydı”

‘Milli takımda hücum bölgesinde oyuncu alternatifi kısıtlı mı?’ şeklindeki soruya başarılı çalıştırıcı, “Santrforda Burak ve Cenk var. Onun dışında Kenan kullanılıyordu, Enes Ünal fırsat buluyordu ama yetersiz kalıyordu. Bunu kritize etmek istiyorum. Geçen sene bizimle Malatyaspor’da en formda döneminde, en çok gol atmış bir Adem Büyük vardı. Aynı zamanda Gaziantep’te Muhammet Demir vardı. Bunlar formda olan santrforlardı, niye alınmadılar? Çok efektif oyunculardı. Milli takımda en önemli şey seçim yapmak. Formda olan doğru oyuncuyu bulacaksınız. Futbolcunun yaşına da bakmayacaksın, sadece iyi mi, yetersiz mi ona bakarsın. Bizim milli takımımızın kalitesi lig düşecek kadar kalitesiz mi? Bence değil. Kendi ülkende en fazla gol atmış yerli futbolcuyu da milli takımda görmek istersin” cevabını verdi.

“Dünya Kupası şansımızı zora soktuk”

Son olarak ay-yıldızlı takımın Dünya Kupası şansını değerlendiren İrfan Buz, “Dünya Kupası şansımızı zora soktuk. Başladığımızda elde ettiğimiz avantajı kendi elimizle kaybettik. Ama inşallah kazanırız maçları. Artık büyük bir turnuvada olmamız gerekiyor. Bu jenerasyonun orada olması lazım. Elimizdeki malzemeyle çok az iş yaptık. Dışarıdan baktığımda hoca oyuncularıyla iyi bir iletişim halinde. Soğuk birisi değil. Gençlerle çalışmış, vizyonlu bir teknik adam. Umarım maçlarımızı kazanırız. Biz Almanya’yı, Fransa’yı da yendik, bunu da yapabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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