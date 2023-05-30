İrfan Buz: “Hayal kırıklığı yaşadık”

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçının ardından, "Haya kırıklığı yaşadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Giresunspor, sahasında Trabzonspor’a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, “Her şeyden önce çok üzgün oynadığımızı söyleyebiliriz. Fenerbahçe beraberliğinin ardından sonra Trabzonspor ile bambaşka bir oyun oynadık. Puana ve kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Yaptığımız çalışmalara rağmen istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, oynayamadık. Bizleri sonuna kadar destekleyen taraftarımıza galibiyet veremedik. Çok basit goller yedik. Bizim yaptığımız hatalar çok kötüydü ve rakip de bunu cezalandırıyor. Takımda yaptığımız değişikliklerden sonra galibiyete ortak oynak olmak istedik. Yaptığımız değişiklikler, sonradan giren oyuncular katkı sağladılar 4-2’ye getirdiler ama istediğimiz sonuca ulaşmadık. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradık. Bundan sonra iki müsabakamız var. Bundan sonra bu müsabakalara çalışacağız. Hedefimiz bu müsabakalardan galibiyetle ayrılmak” diye konuştu.