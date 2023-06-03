İrfan Buz: "Giresunspor’umuzu ligde tutmak istiyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istediklerini belirterek, "Giresunspor’umuzu ligde tutmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Özellikle içeride oynadığımız Trabzonspor maçı sonrası puan ya da puanlar almak istedik. Trabzonspor çok iyi oynadı; eksiklerimiz vardı. Buraya geldiğimizde matematiksel olarak devam etmek açısından çok önemli müsabakaya çıktık. Kazandık, berabere kalmış olsaydık takımımız düşmüş olacaktı. Son haftaya taşımak istiyorduk. Giresunspor’umuzu ligde tutmak istiyoruz. 90 dakikaya baktığımızda üstün taraf bizdik. Daha net pas atmış olsaydık, fırsatları değerlendirebilseydik farklı kazanabilirdik. Takımı tebrik ediyorum. Baskı, mental ve zihinsel anlamda futbolcular sıkıntılar yaşayabiliyor. Bugün baskı altında kazandık" ifadelerini kullandı.