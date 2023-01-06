Irak, 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası’na ev sahipliği yapıyor

Irak 44 yıl aranın ardından 25’inci Körfez Ulusları Kupası’na ev sahipliği yapıyor. Bugün Basra’da açılışı yapılan kupaya Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de katıldı.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde 44 yıl aranın ardından yapılacak 25’inci Körfez Ulusları Kupası için tüm hazırlıklar tamamlandı. Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katıldığı Arap Körfez Kupası öncesi Basra kentinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Irak makamları körfez ülkelerinden gelen taraftarlara vize muafiyeti kararı verdi. Açılış maçının yapılacağı Cedul Nahla Stadı önünde toplanan taraftarlardan bazıları güvenlik güçlerinin barikatlarını geçerek stada girerken, güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Sudani’de katıldı

Açılışa katılan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani 8 ülkenin milli takımlarını Basra’da görmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Bu tarihi an körfezli Arap kardeşlerin, kardeşliğini canlandırdığı güzel bir tablo görüyoruz. Bütün takımlara başarılar dilerken, taraftarların eğlenmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak, 1979 yılında Körfez Ulusları Kupası’na ev sahipliği yapmıştı.