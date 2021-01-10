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İpek ve Cemre Antalya’da şampiyon
Antalya’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyonluk elde etti.
Spor 10.01.2021, 17:51
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Antalya’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyonluk elde etti.1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında turnuvanın 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono/Aurora Zantedeschi’yi 6-2, 3-6, 10-6’lık setlerle yenen İpek Öz/Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Çiftlerde İpek Öz’ün 7, Cemre Anıl’ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu şampiyonluk ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.
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