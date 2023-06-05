Inzaghi: "Türk taraftarlar Hakan ve İlkay arasında bölünecek"

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan övgüyle bahsetti. İstanbul’da oynanacak final maçı için, “Inter ve Manchester City tarafları haricinde stadı dolduracak Türk taraftarlar Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan arasında ikiye bölünecekler” dedi.

İtalya ekibi Inter, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde antreman tesislerinin kapılarını basına açtı. Appiano Gentile tesislerinde yüzü aşkın basın mensubunun katılımıyla yapılan basın toplantısında Milano ekinin Sportif Direktörü Giuseppe Marotta, "Sezon başında 7 Temmuz’da başlayan maceramızın bugün bizi Avrupa futbolunun en önemli basamağına çıktığını gururla belirtiyorum. Bu başarıda en önemli pay öncelikle hocamız ve oyuncularımız olmak üzere tüm kulüp çalışanlarına aittir" dedi. Inter’in daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi finali çıktığına değinen Marotta, kulübün 13 yıldır bu heyecandan mahrum olduğunun altını çizdi.

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi ise finalde dünyanın en güçlü takımı ile karşılaşacaklarını belirterek, "Rakibimiz son 6 senede 5 kez Premier Ligi kazandı. Takım olarak oynamaya dikkat etmeliyiz. Karşımızda müthiş bir kadro ve bir döneme imza atan bir hoca ile en iyilerden oluşan bir takım var" ifadelerini kullandı.

“Modern futbol Guardiola’dan öncesi ve sonrası olarak tanımlanıyor"

Rakip takımın teknik direktörü Pep Guardiola’yı dünyanın en iyisi olarak nitelendiren İtalyan teknik adam, “Modern futbol Guardiola’dan öncesi ve sonrası olarak tanımlanıyor" dedi.

Final karşılaşmasının hem kendisi hem de oyuncularının kariyerlerindeki en önemli maç olduğunun altını çizen Inzaghi, takımında daha önce hiçbir oyuncunun final heyecanı yaşamadığını hatırlatarak, "Sadece Onana ve Dzeko yarı final gördüler" diye konuştu.

"Türk taraftarlar Hakan ve İlkay arasında bölünecek"

Simone Inzaghi İstanbul’da kendilerini çok güzel bir atmosferin beklediğini belirterek, "Perşembe günü İstanbul’da olmayı dört gözle bekliyoruz. Bizi orada dopdolu bir stat bekliyor. Inter ve Manchester City tarafları haricinde stadı dolduracak Türk taraftarlar Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan arasında ikiye bölünecekler" ifadelerini kullandı.

Dimarco: “Sonuca ulaşmak için kalbimizi ortaya koyacağız”

Inter’in defans oyuncusu Federico Dimarco ise, "Şampiyonlar Ligi kupası bizim için bir rüya ancak Manchester City açısından bir takıntı haline dönüşmüş durumda. Bu finali eşit olarak oynayacağız çünkü buraya kadar hak ederek geldik. Genç bir ekibiz ve büyük bir sonuca ulaşmak için kalbimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Bastoni: "Haaland’dan korkmuyorum, Rüdiger’i örnek alacağım"

Inter’in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni ise, " İstanbul’a Inter formasıyla gidecek olmaktan dolayı gururluyuz. Rakibimizi tanıyoruz, onları ceza sahasına yaklaştırmak sorun demek ancak onları bu hafta daha iyi analiz edeceğiz" dedi.

24 yaşındaki oyuncu, stil olarak Pep Guardiola tarzına uygun olduğu yorumu hakkında, "Onun oyun stilini yansıtıyor olabilirim ama hiç olmadığım kadar Inzaghici hissediyorum kendimi" yanıtını verdi.

Bastoni, Manchester City’nin gol kralı Haaland’dan korkmadığını belirterek, "Katillerden, hırsızlardan korkulur ama bizim gibi oyunculardan korkulmaz. Sahada sakince oynamak gerekiyor. Onu marke etme konusunda Rüdiger’i kendime örnek alacağım" diye konuştu.