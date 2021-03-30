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Inter yeni logosunu tanıttı

Serie A takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. İtalyan ekibi, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanacak.

Spor 30.03.2021, 12:16
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Inter yeni logosunu tanıttı

Serie A takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. İtalyan ekibi, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanacak.

Son dönemde logo değişimi yapan kulüplere İtalyan ekibi Inter de katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni logo duyuruldu. Mavi, siyah ve beyaz renklerin bulunduğu logoda Internazionale Milano’nun baş harfleri iç içe şekilde yer aldı.

Inter, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanmaya başlayacak.
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