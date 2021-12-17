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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Spor 17.12.2021, 17:15
Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.