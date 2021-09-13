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İnşaat işçisi Ali’nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

Şanlıurfa’da inşaat işçisi, “Urfalı Maradona” lakaplı Ali Turgut’un, boş boya kovalarını top gibi sektirdiği videolar izlenme rekorları kırıyor.

Spor 13.09.2021, 16:25
İnşaat işçisi Ali’nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor

Şanlıurfa’da inşaat işçisi, “Urfalı Maradona” lakaplı Ali Turgut’un, boş boya kovalarını top gibi sektirdiği videolar izlenme rekorları kırıyor.


Şanlıurfa’da yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Ali Turgut, boş boya kovalarını futbol topu gibi sektiriyor. Başarılı performansı ile arkadaşları tarafından "Urfalı Maradona" lakabı takılan Turgut’un, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Turgut, futbolu sevdiğini ve kovalarla futbola olan sevgisini inşaatta sürdürdüğünü söyledi.



“Hep futbolcu olmak istedim”


Küçüklüğünden beri futbola merakı olduğunu belirten Ali Turgut, "Bir türlü olmadı. Hep inşaatlarda mecburiyetten dolayı çalıştım. Boya, alçı ustasıyım. Arkadaşlarım futbolumu beğeniyorlardı. Bir kulübe falan git diyorlardı. Maddi durumum olmadığı için çalışmak zorundaydım. Ben de öyle kendi kendime inşaatta ne yapabilirim diye düşündüm. Futbol topu getirip, futbola olan özlemimi gidersem patron kızabilir düşüncesine kapıldım. Onun için ben de en iyisi kovalarla oynayayım dedim. Küçüklüğümden beri yaptığım için alıştım. Şimdilerde arkadaşlar ‘Urfalı Maradona’ lakabını taktılar. Bu da benim hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.

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