İngiltere’nin Köklü Kulüplerinden Hull City’ye İlk Kez Bir Türk Markası Sponsor Oldu

Hull City tarafından yapılan açıklamada “Tarihi ortaklık” olarak nitelendirilen iş birliği kapsamında Corendon Airlines, Kulübün ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana Hull City’nin beraber çalışacağı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini de taşıyor. Hull City ve Corendon Airlines Yönetimi, kulübün ulaşım ihtiyaçları ile birlikte özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye’ye götürmeyi planlıyor.

Acun Ilıcalı: “Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz”

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines ile gerçekleştirilen tarihi ortaklık için: “İngiltere’de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye’de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Corendon Airlines’ın Hull City ailesine katılmasından ötürü oldukça mutlu ve minnettarız. Bize sadece ulaşım ihtiyaçlarımız konusunda yardımcı olmayacaklar, ayrıca filolarında logomuzu taşıyan uçak ile Hull City'nin adının her yere yayılmasına yardımcı olacaklar.” dedi.

Corendon Turizm Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan, 2022 yılı itibarı ile 65 ülkede faaliyet göstererek 165 havalimanına uçuşlar gerçekleştiren ve merkezi Antalya’da olan Corendon Airlines, yurt içi ve yurt dışında; Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı gibi pek çok takıma sponsorluk desteği veriyor verdiği desteklerle spora değer katıyor.

Corendon Airlines YKB Yıldıray Karaer: “İki güçlü Türk markasının İngiltere’deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz.”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hull City ile iş birliği için; “Corendon Airlines olarak 2022 yazında, haftada toplam 49 İngiltere uçuşu gerçekleştiriyoruz. Antalya ve İngiltere arasında yoğun bir uçuş programı düzenledik. İki güçlü Türk markasının İngiltere’deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz. Hull City taraftarlarını Türkiye’ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı’nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere’deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz.” dedi.

Corendon Airlines’ın desteklediği kulüpler, takımlar ve etkinlikler

“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, spor sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile Türk sporu için değer yaratıyor. Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.