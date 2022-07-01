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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir’den Roumeysa Boualam’a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan’dan Theodoros Tselidis’i yenerek altın madalya kazandı.
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor 01.07.2022, 18:13
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.