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İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor 01.07.2022, 18:13
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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