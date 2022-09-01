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İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe’den Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe’den Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor 01.09.2022, 20:06
İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe’den Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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|0
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|5
|15
|2. M.City
|5
|13
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|11
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|2. Real Betis
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|9
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|3
|7
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|3
|7
|5. Villarreal
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|7
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|1
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|1
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|1
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|3
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