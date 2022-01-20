Son Dakika
İngiliz basını Acun Ilıcalı'yı konuşuyor: ''11 yıllık saltanatı noktaladı''
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alması İngiliz basınında geniş yankı buldu.
Spor 20.01.2022, 16:46
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, medya patronu Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.
HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Allam Ailesi'nin 11 yıl süren tartışmalı yönetiminden sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, yeni takımının ilk maçını tribünden takip etti. Hull City bu mücadelede rakibi Blackburn Rovers'ı 2-0 devirdi. Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer buldu. Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulundu.