ING Türkiye, KBSL’nin isim sponsoru ve Türkiye Sigorta BSL’nin ana sponsoru oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzalanan anlaşmayla birlikte ING Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin (KBSL) isim sponsoru ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) ana sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve ING Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla birlikte, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonundan itibaren ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi adı altında oynanacak ve ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin de ana sponsorluğunu üstlenecek. Sponsorluk anlaşması 3 yıllık süreci kapsayacak.

Hidayet Türkoğlu: “Bu anlaşma gücümüze güç katmaya devam edecek”

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolun birleştirici gücü, rekabet azmi ve dinamik yapısı hem toplumumuz hem de ülkemizin önemli kuruluşları tarafından her geçen gün daha fazla kabul görüyor olması bizleri memnun ediyor. Türk basketbolunu bütün kategorilerde geleceğe taşımak adına çıktığımız bu yolda ailemize yeni katılan markalarla mutlu olurken, büyük bir istikrar ve güvenle basketbolumuza desteğini sürdüren kurumların varlığıyla da gurur duyuyoruz. Bu anlamda, 2014 yılından beri iş ortaklarımız arasında olmaları ve önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğunu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenmiş olması hepimizi heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“3 takımımızın Avrupa’da mücadele etmesi ligimizin kalitesini ortaya koyuyor”

Bu işbirliği ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Türkoğlu, “Kadınların spordaki yerini önceliklendiren misyonuyla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olmasından ayrıca heyecan duyuyoruz. Kıtanın en güçlü takımlarının ve sporcularının mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki 3 takımımızın geçen sezon Avrupa’nın en önemli turnuvalarında zirve mücadelesi verip final ve dörtlü final müsabakaları oynaması ligimizin kalitesini ortaya koyuyor. Felsefesi oturmuş ve hedefleri belli bu iş birliğiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin de isim sponsoru olmalarından dolayı Türk basketboluna destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Alper Gökgöz: “Türk basketboluna 2014 yılından beri destek vermekten gurur duyuyoruz”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenmekten dolayı mutlu olduklarının altını çizen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Basketbol, kalıpların dışına çıkan, risk alan, cesaretini ve azmini ortaya koyanların fark yarattığı ve yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden ve dijital odağı yüksek seyirci kitlesine sahip bir oyun. Biz de dijital liderlik hedefiyle ilerleyen, kalıpların dışında hayatın içinde marka yaklaşımımızla ve dijital öncü uygulamalarımızla pazarı dönüştüren, meydan okuyan ve oyunun kurallarını yeniden yazan bir markayız. Bu doğrultuda basketbolu ve basketbol seyircisini tanımlayan özelliklerin marka karakterimizle oldukça örtüştüğünü düşünüyoruz ve Türk basketboluna 2014 yılından beri destek vermekten gurur duyuyoruz. 3 sezon boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğunu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenmekten dolayı ayrıca mutluyuz. Turuncu rengi ile basketbolda umudun ve ışığın rengi olmaya, cesaretiyle ve azmiyle kalıpların dışına çıkan kadın ve erkek tüm sporcularımızın, tüm renkleriyle basketbolun yanında olmaya devam edecek. Uluslararası başarılara imza atan, güçlü bir potansiyele sahip Türk basketbolunun gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Türk kadın basketbolunun büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Gökgöz, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan bir kurum olarak, daha iyi ve eşit bir gelecek için kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Kalıpların dışında hayatın içinde’ yaklaşımımızı toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duruşumuza da yansıtıyor ve kadınlara karşı ön yargıların ve engellerin karşısında duruyoruz. Bu kapsamda, basketbola verdiğimiz desteği bu sezondan itibaren kadını güçlendirme misyonumuz ile birleştirerek genişletmekten ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Kalıpların dışında başarılarıyla herkese örnek olan Türk kadın basketbolunun, verdiğimiz destekle birlikte daha da büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.