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Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftalar ’2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftalar ’2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynanacak.
Spor 21.02.2023, 11:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftalar ’2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynanacak.