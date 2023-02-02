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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Spor 02.02.2023, 14:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı, yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Bursa Basketbol karşı karşıya gelecek. Hafta OGM Ormanspor - Nesibe Aydın müsabakasıyla tamamlanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe - Bursa Basketbol

15.00 Botaş - Emlak Konut

18.00 Mersin Yenişehir Belediyesi - Kayseri Basketbol

4 Şubat Cumartesi

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi

14.00 Rize Belediyesi - Galatasaray

15.00 Beşiktaş - Antalya Basketbol

16.00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın

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