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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Spor 02.02.2023, 14:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı, yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Bursa Basketbol karşı karşıya gelecek. Hafta OGM Ormanspor - Nesibe Aydın müsabakasıyla tamamlanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Fenerbahçe - Bursa Basketbol
15.00 Botaş - Emlak Konut
18.00 Mersin Yenişehir Belediyesi - Kayseri Basketbol
4 Şubat Cumartesi
13.00 Hatay Büyükşehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi
14.00 Rize Belediyesi - Galatasaray
15.00 Beşiktaş - Antalya Basketbol
16.00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın