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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Spor 01.04.2023, 15:33
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 90-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlas seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak xx, Yücel Çilingir xx, Seda Esen xx

Fenerbahçe: McBride xxx 25, Vandersloot xx 17, Stewart xx 14, Selin Rachel xx 9, Stokes x 8, Alperi x 6, Gizem x 5, Merve x 4, Manolya x 2

Başantrenör: Marina Maljkovic

Beşiktaş: Evans xxx 24, Billings xx 15, Elif Bayram xx 11, Kübra Sevindik x 8, Melek Uzunoğlu x 7, Yağmur Taşar x 5

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 14-27 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-48 (Fenerbahçe lehine)

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