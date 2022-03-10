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ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor 10.03.2022, 11:20
ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko
12 Mart Cumartesi
13.00 Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef
15.30 Beşiktaş - Pınar Karşıyaka
18.00 Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom
20.15 Aliağa Petkim - HDI Sigorta Afyon Belediyesi
13 Mart Pazar
13.00 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ
15.30 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
18.00 Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol