ING Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 65 - Gaziantep Basketbol: 66
ING Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Türk Telekom’a konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan maçın son saniyelerine 65-63 geride giren Gaziantep Basketbol, Jarmar Gulley’in serbest atış çizgisinde 3’te 3 atmasıyla kritik maçı 66-65 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Türk Telekom’a konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan maçın son saniyelerine 65-63 geride giren Gaziantep Basketbol, Jarmar Gulley’in serbest atış çizgisinde 3’te 3 atmasıyla kritik maçı 66-65 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Özlem Yalman xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx
Türk Telekom: Can Uğur Öğüt xxxx 22, Samet Geyik xxxx 17, Clemmons xxx 12, Erdi Gülaslan x 3, Berk Demir x 3, Johnson x 2, Alex Perez x 2, Ellis x 2, Jared Terrel x 2, Dorukhan Engindeniz
Başantrenör: Burak Gören
Gaziantep Basketbol: Milton Doyle xxxx 25, Jarmar Gulley xxx 13, OJ Petterson xx 8, Ryan Shananahan Luther x 4, İsmail Cem Ulusoy xx 7, Harun Apaydın x 2, Alpha Kaba xx 7, Orhan Aydın Haciyeva x, Ahmet Furkan Özkan x
Başantrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 13-18 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 28-37 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 44-53 (Gaziantep Basketbol lehine)
5 faul alan: Milton Doyle (Gaziantep Basketbol)