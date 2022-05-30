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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.

Spor 30.05.2022, 22:29
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.

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