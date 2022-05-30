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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmel
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.
Spor 30.05.2022, 22:29
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirerek finale yükseldi.