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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
Spor 13.06.2022, 22:29
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.