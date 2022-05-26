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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Spor 26.05.2022, 23:08
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı play-off yarı final serisinde üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Karabilecen xx, Kaan Büyükçil xx

Fenerbahçe Beko: De Colo xxx 24, Henry x 2, Tarık Biberovic xx 9, Booker x 4, Vesely xxx 17, Melih Mahmutoğlu xx 15, Guduric x 4, İsmet Akpınar x 2, Metecan Birsen x 3, Ahmet Düverioğlu x 1, Şehmus Hazer x

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu xxx 20, Caupain xx 9, Pineiro x 4, Boothe xxx 17, Olaseni xx 11, McCullough x 6, Sinan Güler x 4, Troy Selim Şav x 6, Can Maxim Mutaf x 3, Bora Yaşar x 2

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 27-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-44 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 60-64 (Darüşşafaka lehine)

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