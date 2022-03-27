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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 74 - Fenerbahçe Beko: 72
ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 74-72 mağlup etti.
Spor 27.03.2022, 22:33
ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 74-72 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx, Serhat Büker xx
Pınar Karşıyaka: Mbaye xxxx 24, Bonzie xx 13, Tyus x 5, Taylor x 5, Yunus x, Roll xx 9, Can x 5, Berkan xx 11, Mahir x 2, Murat x, Ali Efe x,
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Beko: Pierre xx 9, Polonara xx 9, Henry xx 11, Melih 29 xxxx, Floyd x 3, Barthel x 4, İsmet x 3, Metecan x 3, Şehmus x 1, Tarık x, Ahmet x
Başantrenör: Aleksandar Djordevic
1. Periyot: 25-14 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 38-34 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 51-51