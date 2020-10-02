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ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.
Spor 02.10.2020, 15:51 02.10.2020, 15:54
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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Ormanspor ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes ise sahasında Ormanspor ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
3 Ekim Cumartesi
13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
15.15 Fethiye Belediyespor - Bursaspor
17.30 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji
20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol
4 Ekim Pazar
13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray
15.15 Aliağa - Afyon Belediyesi
17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
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Namaz Vakti 02 Ekim 2020
|İmsak
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|Öğle
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|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1