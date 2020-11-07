banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 - Anadolu Efes: 90

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYE 84 – ANADOLU EFES 90

Spor 07.11.2020, 17:30
2
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 - Anadolu Efes: 90

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Anadolu Efes’e 84-90 mağlup oldu.

Salon: Beşkaza Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xxx, Mehmet Ozan Çakar xxx, Can Mavisu xxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xx 15, Hasan Emir Gökalp x, Fırat Töz x 2, Abu xx 11, Frazier x 6, Caner Ercan x, Barış Hersek x 6, Polat Kaya x 3, Cook xxx 25, Atkins xx 16

Anadolu Efes: Singleton x 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim xx 6, Erten Gazi x, Moerman x 8, Ahmet Buğrahan Tuncer xxx 14, Micic x 8, Anderson x 1, Simon xxx 42

1. Periyot: 20-24 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 46-46 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-68 (Fethiye Belediye lehine)

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
kapalı
banner378