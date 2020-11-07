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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 - Anadolu Efes: 90
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYE 84 – ANADOLU EFES 90
Spor 07.11.2020, 17:30
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Anadolu Efes’e 84-90 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı xxx, Mehmet Ozan Çakar xxx, Can Mavisu xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xx 15, Hasan Emir Gökalp x, Fırat Töz x 2, Abu xx 11, Frazier x 6, Caner Ercan x, Barış Hersek x 6, Polat Kaya x 3, Cook xxx 25, Atkins xx 16
Anadolu Efes: Singleton x 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim xx 6, Erten Gazi x, Moerman x 8, Ahmet Buğrahan Tuncer xxx 14, Micic x 8, Anderson x 1, Simon xxx 42
1. Periyot: 20-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 46-46 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 73-68 (Fethiye Belediye lehine)