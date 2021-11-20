ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği T. Telekom’u 83-72 yendi. Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligde 9. maçında 6. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği T. Telekom’u 83-72 yendi. Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligde 9. maçında 6. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Kaan Büyükçil xx, Tolga Edis xx
Gaziantep Basketbol: Jamar Gulley xxx 17, Milton Doyle xxx 14, Alpha Kaba xxx 13, QJ Peterson xxx 12, Ryan Luther xx 7, Orhan Haciyeva xx 9, İsmail Cem Ulusoy x 4, Leo, Harun Apaydın x 4, Dusan Cantekin x 3, Alp Karahan x
Başantrenör: Tutku Açık
T. Telekom: Anthony Clemmons xxxx 21, Berk Demir xxx 13, Octavius Ellis xxx 13, Aaron Harrison xx 10, JaJuan Johnson xx 5, Alex Perez xx 5, Can Uğur Öğüt x 3, Samet Geyik x 2, Dorukhan Engindeniz
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 23-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 38-35 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 62-52 (Gaziantep Basketbol lehine)