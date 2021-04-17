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ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 106 - Frutti Extra Bursaspor : 93

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor’u 106-93’lük skorla mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Spor 17.04.2021, 17:30
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ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 106 - Frutti Extra Bursaspor : 93

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor’u 106-93’lük skorla mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ziya Özorhon xx, Can Mavisu xx

Galatasaray: Jordan Crawford xxx 30, Brock Motum xxx 27, Amile Jefferson xxx 22, Göksenn Köksal xx 10, Pierre Jackson xx 7, Yiğit Arslan xx 5, Eray Aydoğan x 3, Assem Marei x 2

Başantrenör: Ekrem Memnun

Bursaspor: Munford xxx 25, Bircevic xx 14, Oğuz Savaş xx 12, Metin Türen xx 10, Peters xx 7, Birkan Batuk xx 6, Shayok xx 6, Can M. Mutaf x 5, Mithat x 3, Tevfik x 3, Ömer Can x 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 26-29 (Bursaspor lehine)

Devre: 53-58 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 80-72 (Galatasaray lehine)
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