ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 - Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor’u 101-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin kazanma hasreti 6 maça çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor’u 101-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin kazanma hasreti 6 maça çıktı.
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ali Köseoğlu xx
Bahçeşehir Koleji: Jamal Avery Jones x 2, Langston Avery Hall xx 11, Hasan Emir Gökalp x 9, Samuel Thomas Dekker xxx 21, Richard Solomon xx 12, Hadi Özdemir x, Jamar Desean Smith xx 12, Oğuz Savaş xxx 20, Berkay Candan xx 10, Erkan Yılmaz x 4
Başantrenör: Erhan Ernak
Frutti Extra Bursaspor: Allerik Juwan Freeman xxx 28, Derek Ryan Needham xx 11, Andrew Deland Andrews xx 12, Akif Egemen Güven xx 14, David Dudzinski xx 11, Ömer Utku Al x, Onuralp Bitim x 2, Antony Lejohn Brown x 2, Ayberk Yılmaz x, Yağızhan Selçuk x
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25-21 (Bahçeşehir lehine)
Devre: 49-43 (Bahçeşehir lehine)
3. Periyot: 72-60 (Bahçeşehir lehine)