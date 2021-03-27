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ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 87 - Aliağa Petkim Spor: 80

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor’u 87-80 mağlup ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Spor 27.03.2021, 14:49
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ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 87 - Aliağa Petkim Spor: 80

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor’u 87-80 mağlup ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Anadolu Efes: Krunoslav Simon xxx 21, Shane Larkin xxx 18, Tibor Pleiss xxx 18, Chris Singleton xx 9, James Anderson xx 8, Buğrahan Tuncer xx 6 , Bryant Dunston xx 5, Tolga Geçim x 2, Erten Gazi x, Doğuş Balbay x

Başantrenör: Ergin Ataman

Aliağa Petkim Spor: Ian Hummer xxx 15, Stephen Zack xxx 15, Sarunas Vasiliauskas xxx 14, Ege Arar xxx 12, Canberk Kuş xx 9, Yiğitcan Turna xx 6, Okben Ulubay xx 4, Dorukhan Engindeniz x 3, Thomas Wimbush II x 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

1. periyot: 32-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-45 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. periyot: 65-65
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