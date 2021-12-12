ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 - Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 12. hafta karşılamasında Gaziantep Basket, uzatmada Aliağa Petkimspor’u evinde 80-84’lük skorla mağlup etti. Gaziantep Lig’de 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 11. kez yenildi.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 12. hafta karşılamasında Gaziantep Basket, uzatmada Aliağa Petkimspor’u evinde 80-84’lük skorla mağlup etti. Gaziantep Lig’de 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 11. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Can Mavisi xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam xx 10, Sean Armand xxx 18, Justin Jamel Wrıght Foreman xxx 15, Malcolm Iseıah Thomas xxx 11, Gary Browne Ramirez xxx 20, Erok Cam Çinko xx 6, Nusret Yıldırım x, Hakan Sayılı x, Peyton James Aldrıdge x
Antrenör: Can Sevim
Gaziantep Basket: Quentin Level Peterson xxx 17, İsmail Cem Ulusoy x, Orhan Ayfın Hacıyeva xx 5, Ryan Satamayan Luther xxx 19, Leon Harun Apaydın xx 5, Jarmar Otis Gulley xxx 29, Dusan Cantekin x, Alpha Kaba
Antrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 12-23 (Gaziantep Basket lehine)
Devre: 35–41 (Gaziantep Basket lehine)
3. Periyot: 55–54 (Petkimspor lehine)