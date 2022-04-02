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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 70 - Bursaspor: 68
ING Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor sahasında Frutti Extra Bursaspor’u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı.
Spor 02.04.2022, 18:32
ING Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor sahasında Frutti Extra Bursaspor’u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı.
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Serhat Büker xx
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam x 4, Perkins xxx 19, Thomas x 4, Gary Browne x, Erol Can Çinko xx 12, Nusret Yıldırım x 2, Hakan Sayılı x 6, Aldridge xx 6, Armand xx 17, Doğukanlı Şanlı x
Başantrenör: Burak Gören
Bursaspor: Andrews xx 14, Dudzinski xxx 16, Needham x 9, Onuralp xx 10, Hayes xx 9, Holland x 2, Metin x 5, Ömer Utku x 3
Başantrenör: Dusan Alımpijevic
1. Periyot: 12-25 (Bursaspor lehine)
Devre: 34-46 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 48-56 (Bursaspor lehine)