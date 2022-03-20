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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 79 - Bahçeşehir Koleji: 70
ING Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 79-70 mağlup etti.
Spor 20.03.2022, 15:01
ING Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 79-70 mağlup etti.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kaan Büyükçil xx, Burak Yılmaz xx
Aliağa Petkim Spor: Sinan Sağlam x, Perkins xx 12, Malcolm xxx 20, Metehan x, Doğukan x, Browne xx 17, Erol Can x, Nusret x, Hakan xx 7, Aldridge xxx 21, Murat x, Denmon x
Başantrenör: Burak Gören
Bahçeşehir Koleji: Langston x 2, Kartal x 2, Hasan x, Muhammed xx 8, Hadi x, Tarık x 3, Smith xx 17, Dekker xx 13, Oğuz xx 13, Solomon x 4, Berkay x 3, Erkan x 5
Başantrenör: Erhan Ernak
1. periyot: 14-24 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 31-35 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. periyot: 54-44 (Aliağa Petkim Spor lehine)