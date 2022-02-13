ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 - Büyükçekmece Basketbol: 74
ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’a 74-72 mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Aliağa Petkim Spor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’a 74-72 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Hüseyin Çelik xx, Yiğit Gönültaş
Aliağa Petkim Spor: Aldridge xx 8, Browne xxx 29, Sinan Sağlam x 4, Malcolm xx 10, Perkins xx 13, Hakan Sayılı x, Armand xx, Doğukan Şanlı x, Metehan Akyel x 2, Erol Can Çinko x 3, Eray Akyüz x 3, Gökay Hacıoğlu x
Başantrenör: Burak Gören
Büyükçekmece Basketbol: Crawford xxx 24, Enes Taşkıran xx 6, Kadir Bayram x, Caner Erdeniz x, Mükremin Kılıçlı xx 10, Yesukan Onar x, Clyburn xx 8, Mehmet Alemdaroğlu x, Bruinsma x 4, Miller xx 11, Herun x 4, Mustafa Kurtuldum xx 7
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 22-12 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 36-35 (Aliağa Petkim Spor lehine)
3. periyot: 53-55 (Büyükçekmece Basketbol lehine)