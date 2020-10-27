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İnegölspor’da korona şoku

İNEGÖLSPOR’DA KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKAN 6 FUTBOLCUMUZ EVLERİNDE VE TESİSLERDE KARANTİNAYA ALINDI. YÖNETİM TARAFINDAN ALINAN KARARLA TESİSLERE ZİYARETÇİLERİN GİRMESİ YASAKLANDI.

Spor 27.10.2020, 12:19
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İnegölspor’da korona şoku

İnegölspor’da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı. Yönetim tarafından alınan kararla tesislere ziyaretçilerin girmesi yasaklandı.

İnegölspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Dün tesislerde yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz haftada 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıkması nedeniyle sayı 6 oldu. İnegölspor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid-19 testinde futbolcularımızdan 3 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan 3 oyuncuyla birlikte bu sayı 6’ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur"

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